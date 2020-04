Pelo segundo mês consecutivo, o Governo do Estado do Acre anuncia a antecipação do pagamento dos servidores públicos estaduais. De acordo com o cronograma elaborado pelas Secretarias de Planejamento e Gestão e da Fazenda, o funcionalismo começa a receber o salário de abril no dia 27.

A medida está relacionada a uma série de ações que estão sendo adotadas devido à pandemia do novo coronavírus. O escalonamento do pagamento também irá permitir que os servidores, que precisem ir às agências bancárias, possam procurar atendimento de forma parcelada evitando a aglomeração de pessoas, como determina o decreto assinado pelo governador Gladson Cameli.

“O Estado opta por fazer o escalonamento do pagamento dos servidores para impedir que se aglomerem nas agências bancárias se o pagamento fosse feito em um único dia como o governo costuma fazer. Pedimos aos nossos servidores que evitem aglomerações e usem os canais alternativos. Estamos monitorando a capacidade de arrecadação do Estado, nossa prioridade continua sendo o pagamento em dia de nossos servidores”, destacou o secretário de Planejamento e Gestão, Ricardo Brandão.

Na segunda-feira, 27, recebem os servidores da Secretaria de Saúde, do Hospital das Clínicas e os pensionistas hansenianos. No dia 28, o pagamento será feito aos inativos e pensionistas não previdenciários e previdenciários.

No dia 29, o calendário prevê o pagamento de quem está lotado na Acredata, Banacre, Cohah, Cageacre, Codisacre, Emater, Cila, Depasa, Defensoria Pública, Ieptec, Detran, Junta Comercial, Deracre, Fundação de Tecnologia, Funbesa, Fades, Sanacre, Colonacre, Iteracre, Instituto do Meio Ambiente, Instituto de Mudanças Climáticas, Fundação de Cultura Elias Mansour, Idaf, Ipem, Procon e Secretaria de Educação.

Encerrando o calendário de pagamento, na quinta-feira, 30, recebem os servidores lotados na Casa Civil, Gabinete Militar, Secretaria de Comunicação, Gabinete do Vice-governador, Sepa, Sefaz, Repac, Seinfra, Sejusp, Seplag, Sema, Iapen, Corpo de Bombeiros, Procuradoria-Geral do Estado, Controladoria Geral do Estado, ISE, Polícia Civil, Seet, Polícia Militar, Ageac, Seict, SEASDHM e Sedur.

