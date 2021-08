Governador se reúne com consultores para tratar sobre Processo de Regularização dos Ativos Ambientais

O governador Gladson Cameli, acompanhado de sua equipe técnica participou nesta sexta-feira, 20, na Aggrego Consultores em São Paulo, de uma reunião de acompanhamento do Processo de Regularização dos Ativos Ambientais de Governo.

O objetivo do encontro foi de habilitar o estado do Acre para comercializar ativos ambientais e buscar parcerias com fundos de investimentos nacionais e internacionais. De modo que possa ser alcançado empresas interessadas em processo de neutralização de carbono e esses ativos sejam convertidos em recursos econômicos para o investimento na agricultura e pecuária sustentável, gerando empregos e renda no Acre.

“O Acre é a menina dos olhos no processo de neutralização do carbono. O estado está pronto para irmos em busca de recursos junto as empresas e futuros investidores”, ressaltou Cameli.

Os pontos positivos na regularização é o levantamento de recursos para aplicação na infraestrutura rural, com foco na discussão de recursos. O Acre se tornaria referência no Environmental Social and Governance Advisory (ESG), que são três pilares: o ambiental, o social e o de governança.

“Precisamos dar valor econômico para os ativos ambientais, o Acre tem hoje todo o potencial para se tornar um ESG. Estamos aqui para apoiar e direcionar o estado na busca pelos recursos”, destacou o consultor e sócio da Aggrego Consultores, Ludovino Lopes.

Participaram da reunião os especialistas em finanças e governança coorporativa, Claudio Ventura, Sérgio Brilhante e o presidente do Conselho de Administração (CDSA), Ernandes Negreiros.