O mandatário-mor do Palácio Rio Branco, fez questão de acompanhar a prefeita Socorro Neri (PSB), a sua seção eleitoral localizada na superintendência do Trabalho e Emprego no Acre, onde foram recepcionados pelo vice-prefeito Eduardo Ribeiro, que estava acompanhado da militância socialista e pedetista.

“Não sou homem de jogar a toalha, sou Socorro Neri, faça chuva ou faça sol”, declarou o governador Gladson Cameli (sem partido), quando questionado pela imprensa da vitória parcial do candidato progressista, Tião Bocalom que ao segundo turno com fôlego para ampliar a vantagem em relação à adversária socialista. Em seguida, ele enfatizou que está com a Socorro Neri até o fim e que já tinha arregaçado as mangas para percorrer os bairros da capital acreana em busca de dialogar com a sociedade rio-branquense. “Essa mulher tem garra, determinação e quero comigo no dia 1 de janeiro de 2021, colocando em prática o que planejamos para essa cidade”, revelou.

Gladson disse que estava bastante confiante de a prefeita passará para o segundo turno, mas se isso não acontecesse, o que seria pouco provável, não descartou a hipótese de sentar com os aliados para pensar em outro nome que atendesse a expectativa dos aliados. O mandatário-mor do Palácio Rio Branco, fez questão de acompanhar a prefeita Socorro Neri (PSB), a sua seção eleitoral localizada na superintendência do Trabalho e Emprego no Acre, onde foram recepcionados pelo vice-prefeito Eduardo Ribeiro, que estava acompanhado da militância socialista e pedetista.

Otimista – O governador destacou que fizeram uma campanha limpa, respeitando a democracia e a vontade popular, mas antecipou que não tinha dúvida de que vai prevalecer o que é melhor para a população. Acompanhado da militância, eles adentraram o prédio do órgão federal, onde a prefeita Socorro Neri fez o sinal da vitória para os aliados antes de apertar na tecla 40.

A prefeita Socorro Neri em entrevista a imprensa disse que está feliz e confiante de chegar ao segundo turno, mas que acompanharia a apuração na sede do seu partido. “Eu estou feliz e sentindo que iremos para o segundo turno com muita segurança e confiança, me sinto realizada”, declarou a socialista.

Confiante na vitória

A candidata à vice-prefeita na coligação Produzir para Empregar, Marfisa Galvão (PSD), acompanhada do senador Sérgio Peteção e da senadora Mailza Gomes (Progressistas), votou na seção eleitoral instalada no Instituto de Educação Lourenço Filho (IELF), no bairro da Vila Ivonete. Marfisa disse as pessoas abraçaram a campanha do Bocalom, colocaram no coração e podem vencer o pleito no primeiro turno. “É isso que a gente escuta nas ruas e é isso o que nós vamos ter nas urnas hoje”, aposta a esposa do senador Petecão.

O candidato Tião Bocalom (Progressistas), acompanhou a votação em seu apartamento no residencial Bouganville.

Diagnosticado c com covid-19 no começou da semana passada, o Progressistas optou pela recomendação dos profissionais de saúde e a sugestão da Justiça Eleitoral dos pacientes que testaram positivo para doença evitar de votar. Em sua 6ª disputa majoritária, o candidato que derrubou o favoritismo da candidata apoiada pelo governador, inclusive o candidato do vice-governador continua, aguardando o resultado das urnas. “Eu tenho muita fé em Deus que vamos ganhar no primeiro turno e espero ter sabedoria para formar uma boa equipe”, declarou.

Comentários