Governador Gladson Camelí celebra aula inaugural do Curso de Formação de 314 novos Policiais Penais e reforça compromisso com a segurança pública do Acre

O governador Gladson Camelí comandou na tarde desta segunda-feira, 7, a cerimônia de abertura da Aula Inaugural do Curso de Formação dos Policiais Penais 2025, marcando o início da preparação de 314 convocados para atuarem no sistema penitenciário do Acre. O evento, realizado no Auditório da Universidade Federal do Acre (Ufac), em Rio Branco, simboliza um avanço histórico na valorização da Polícia Penal e no fortalecimento da segurança pública do Estado.

om investimento superior a R$ 3,6 milhões, sendo R$ 2,2 milhões destinados às bolsas dos alunos e R$ 1,3 milhão aplicados na estrutura do curso, o governo do Estado reafirma seu compromisso com a profissionalização, humanização e eficiência no sistema prisional. A formação, que será conduzida pelo Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), visa qualificar os novos servidores com preparo técnico, físico e psicológico, promovendo a reintegração social dos apenados e garantindo mais segurança nas unidades.

Durante seu discurso, o governador Gladson Camelí destacou a importância do esforço conjunto entre governo, Assembleia Legislativa e demais instituições para a realização do concurso e a execução do curso de formação.

“Esse investimento é necessário para termos um sistema penitenciário cada vez mais humano, que possa realmente ressocializar. Não basta termos estrutura, precisamos de pessoas comprometidas com o povo do Acre. São vocês, futuros policiais penais, que farão a diferença. Com a chegada desses novos profissionais, tenho a esperança de que possamos qualificar ainda mais os serviços prestados pelo Iapen”, afirmou o governador.

Um esforço contínuo

Desde 2019, o governo de Camelí tem se destacado pela realização de concursos públicos e pela contratação de mais de 5 mil servidores efetivos em diversas áreas, reforçando o compromisso com o serviço público de qualidade. Para o presidente da Assembleia Legislativa do Acre, deputado Nicolau Júnior, esse novo chamamento é mais um exemplo da responsabilidade com a segurança da população.

“O governador está de parabéns. Já são milhares de servidores chamados. Esses 314 novos policiais penais vão reforçar um sistema essencial, mostrando que a gestão está cumprindo com seu dever de cuidar do povo”, disse o parlamentar.

O presidente do Iapen, delegado Marcos Frank, também comemorou o início da formação, ressaltando a importância do reforço no efetivo.

“Existe uma carência significativa no efetivo da Polícia Penal. Com essa iniciativa, o governo demonstra seu compromisso com a segurança e com a valorização dos nossos servidores”, afirmou.

A aula inaugural contou com a presença de parlamentares, autoridades do Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, além de representantes das forças de segurança e secretários de Estado.

A ação é resultado do trabalho integrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Secretaria de Estado de Administração (Sead), Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan) e o Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança (Cieps), demonstrando que, como costuma dizer o governador, “ninguém faz nada sozinho” e que, unidos, governo e instituições públicas são capazes de transformar realidades.

Superação marca vida dos convocados

Entre os 314 convocados para o Curso de Formação da Polícia Penal do Acre, dois nomes representam bem o espírito de luta, perseverança e dedicação que marcaram a trajetória até a aula inaugural: Priscila Oliveira e Dyeson Martins.

Priscila é agente socioeducativa e já vivia a rotina dos concursos públicos quando decidiu enfrentar o desafio de ingressar na Polícia Penal. “Foi uma grande vitória. Tive que conciliar minha vida profissional, minha maternidade e as tarefas de casa. Estar aqui é resultado de muito esforço”, afirmou emocionada lembrando do filho. Ela acredita que, com fé e dedicação, irá concluir o curso e exercer sua nova função com excelência.

Para Dyeson, o ingresso na Polícia Penal representa a realização de um sonho antigo. Já servidor público na área de segurança, ele viu no concurso uma chance de recomeço na carreira. “Sempre quis trabalhar na área policial. Acredito que nunca é tarde para buscar um novo caminho profissional. Me preparei com afinco e estou feliz por essa conquista”, relatou.

As histórias de Priscila e Dyeson representam não apenas conquistas individuais, mas também o impacto social do investimento do governo do Estado do Acre na segurança pública. Por meio da convocação de novos servidores, o Estado não só reforça o sistema penitenciário, mas transforma vidas, oferecendo oportunidades reais de crescimento e estabilidade.

Com o início da formação, os novos alunos têm agora a missão de – durante 90 dias de formação – se qualificarem técnica, física e psicologicamente para servir à sociedade com responsabilidade e humanidade. Para os 314, como Priscila e Dyeson, esse é o início de uma nova e promissora jornada.

