Governador Gladson Cameli apresenta projeto da Orla do XV a deputada Vanda e diz que “é sonho da população”

O governador Gladson Cameli apresentou na tarde de hoje (19) à deputada federal Vanda Milani (Solidariedade-Ac) o projeto arquitetônico da Orla do Bairro XV. O projeto será encaminhado ao Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal (Siconv) e para aprovação da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM). Com a tramitação burocrática a expectativa é que até o mês de setembro as obras sejam iniciadas. R$ 17,7 milhões já estão garantidos na Caixa Econômica Federal.

“Agradecer a Deus, a senhora, doutora Vanda e a Sedur. Eu não fico chateado quando a senhora cobra. É sonho da população” disse o governador.

O encontro aconteceu na Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SEDUR). Em tom de diálogo, ao lado dos secretários Ítalo Medeiros (SEINFRA) e Luiz Aragão, Cameli falou da força-tarefa instituída pelos órgãos do estado para elaboração de vários projetos de obras do setor civil.

A deputada Vanda Milani aproveitou para agradecer o governador e dizer que ele é o grande incentivador da obra. Moradora há mais de quatro décadas do Bairro XV, a parlamentar destacou o resgato histórico com a execução da obra. A urbanização da Orla prevê museu tecnológico, praça e porto com uma plataforma para atracagem.

“O governador é um grande responsável e incentivador por essa obra. A revitalização vai representar a melhoria do comércio na região, melhorar a qualidade de vida dos moradores, aquecer o setor de turismo e melhorar o aspecto urbanístico. Estou feliz e honrada por esse encontro de muito diálogo com o executivo”, concluiu.