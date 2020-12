”Eu não tenho nada a esconder e não admito corrupção, coisas erradas. Minhas contas estão abertas e meu sigilo está à disposição”, disse o governador.

O governador Gladson Cameli determinou completa investigação sobre uma série de denúncias que estão sendo feitas em sites de oposição e nas redes sociais sobre possíveis irregularidades em setores de seu governo.

“Quero saber se isso é mesmo verdade. Se existir gente roubando em meu governo, quero os nomes. Mas quero também ver quem está jogando para a plateia, querendo tumultuar sem provas, com interesse puramente eleitoral. Esses vão responder as falsas acusações, se existirem, na justiça. Eu criei a delegacia de Combate à Corrupção na Polícia Civil. Eu chamei o Ministério Público, abri as portas do governo para apurar o que for preciso. Eu não tenho nada a esconder e não admito corrupção, coisas erradas. Minhas contas estão abertas e meu sigilo está à disposição”, disse o governador.

O governador determinou que a Procuradoria Geral do Estado e a Controladoria Geral do Estado participassem das apurações e que todos os diretores de empresas e órgãos públicos colaborassem oferecendo as informações necessárias.

O governador quer tirar a limpo todas as denúncias, punir os eventuais culpados, mas também responsabilizar os que fizerem falsas denúncias com medidas legais e criminais.

