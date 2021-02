Ao todo, o Diário oficial traz sete exonerações e seis novos nomeados para atuar na gestão

O governador em exercício, Wherles Rocha (PSL), resolveu realizar algumas mudanças em setores do governo do Estado do Acre. Dentre as mudanças, chefes de departamento, diretores e comissionados foram exonerados. Ao todo, sete foram exonerados e seis nomeados.

As mudanças foram efetuadas na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (1). Rosimeire de Fátima Ribeiro foi exonerada à pedido do cargo de diretora da Secretaria de Estado da Casa Civil (SECC), em seu lugar, foi nomeado Edmundo Correria Curvo Filho.

Outro que acabou exonerados pela caneta do militar, foi Marcelo Augusto Alves Freire do cargo de chefe de departamento no Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa), no lugar do gestor, foi nomeada Daniela Silva Tamining.

