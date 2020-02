No mês de janeiro, o estado registrou 47 mortes violentas. Já em fevereiro, até este domingo (9), seis pessoas foram mortas de forma violenta nas cidades do Acre. Além disso, uma ossada humana foi encontrada pela Polícia Civil na cidade de Senador Guiomard, no interior.

A onda de violência voltou a assustar a população acreana no início de 2020. Esquartejamentos, execuções, chacina e duas fugas no maior presídio do Acre. Esse foi o cenário dos primeiros dias do ano no estado. A motivação, na maioria dos homicídios, é a guerra de facções por domínio de território.

O governador do Acre, Gladson Cameli, se reuniu a portas fechadas com a cúpula de Segurança Pública do estado, representantes do Ministério Público (MP-AC), órgãos federais, prefeituras municipais, secretarias, Exército Brasileiro, Ministério da Justiça e Assembleia Legislativa (Aleac) para debater estratégias contra a crescente violência no Acre.

No encontro, do projeto intitulado Acre pela Vida, vão ser ouvidos representantes de todos os órgãos com soluções para reduzir a violência no estado. Na segunda-feira (10), o governo viaja para Brasília, logo após dar início ao ano levito no estado acreano, com as propostas para o gabinete de situação montado, exclusivamente, na capital federal para tratar a violência no Acre.