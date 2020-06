Gladson pediu a Hamilton Mourão agilidade do governo federal na execução de projetos de infraestrutura rural e urbana no Acre e uma atenção aos peruanos que estão abrigados em Assis Brasil

Luciano Tavares, do Notícias da Hora

O governador Gladson Cameli participou neste domingo (7) na 17ª Brigada de Infantaria e Selva, em Porto Velho (RO), de uma reunião com o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, e o governador de Rondônia, Marcos Rocha, sobre

a Operação Verde Brasil 2, que tem por objetivo ações preventivas e repressivas contra crimes ambientais nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do Maranhão.

Na oportunidade, Cameli entregou um relatório ao vice-presidente em que constam ações do governo do Acre de combate ao desmatamento ilegal e as queimadas. “Reforçamos que é possível aliar o desenvolvimento com a preservação do meio ambiente e, por isso, não vamos admitir a destruição da floresta. Quem insistir, será rigorosamente punido”, disse o governador.

_________________

Gladson pediu a Hamilton Mourão agilidade do governo federal na execução de projetos de infraestrutura rural e urbana no Acre e uma atenção aos peruanos que estão abrigados em Assis Brasil e impedidos de acessar o Peru por causa da interdição da fronteira por conta da pandemia de Covid-19.

_________________

“Falei ao general Mourão sobre a situação de centenas de estrangeiros que se encontram abrigados em Assis Brasil devido ao fechamento das fronteiras brasileira e peruana. O governo estadual e a prefeitura do município vêm arcando com a maior parte das despesas para manter estes imigrantes. Porém, sabemos que esta é uma responsabilidade do governo federal e fiz esse apelo ao general Mourão”, disse

Operação Verde Brasil 2

Desde que foi lançada em 11 de maio passado já foram expedidas, por meio da Operação Verde Brasil 2, multas e termos de infração que somam quase R$ 7,5 milhões, apenas na área de atuação do Comando Conjunto Príncipe da Beira, que engloba os estados do Acre, Amazonas e Rondônia. O valor é resultado de ações que coíbe delitos ambientais na Amazônia Legal. Nessas ações, militares das Forças Armadas atuam com agentes de órgãos de segurança e do meio ambiente.

Comentários