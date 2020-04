Na manhã desta quinta-feira, 30, o governador Gladson Cameli (PP) nomeou Lucas Gomes para exercer o cargo de chefe de Departamento, na Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP)

Gomes havia sido sondado para assumir um cargo no sistema penitenciário nacional, no entanto, o governo decidiu mantê-lo no rol da Segurança Pública do Estado.

Lucas foi exonerado do cargo de diretor do Instituto Penitenciário do Estado do Acre (Iapen) em 13 de março deste ano, antes da pandemia do coronavírus.

