Gladson desiste de comprar vacinas e reafirma que até setembro acreanos estarão vacinados

O governador Gladson Cameli disse em Cruzeiro do Sul que o Acre já recebeu 400 mil doses de vacina contra o Covid-19 e que receberá mais nos próximos dias. Com essa sinalização do Ministério da Saúde, ele confirmou que não vai mais comprar vacinas.

“Está chegando muita vacina agora então não tem porque eu gastar dinheiro público agora com a compra. As 700 mil doses custariam R$ 40 milhões. Quando acabarem as doses daqui eu vou pedir mais ao Ministério da Saúde. Eu só peço encarecidamente que as pessoas se vacinem”, pediu ele reafirmando que até setembro, todos os acreanos deverão estar vacinados contra o Coronavírus. “Pra gente virar essa página de doença e focar em outras ações”, pontuou.