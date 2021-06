Gênio de 12 anos se forma no colégio e na faculdade na mesma semana

Imagine se formar no colégio e na faculdade na semana e ainda como o melhor da turma! Foi o que aconteceu com o gênio de 12 anos, Mike Wimmer.

O menino superdotado é da Carolina do Norte, nos Estados Unidos e apesar da pouca idade, já fundou duas empresas e se prepara para ser empreendedor.

Antes mesmo de perder os dentes de leite, Mike já tinha sido aceito na elite de gênios da MENSA América – Organização Mundial que mede Q.I. – quoeficiente de inteligência.

Ele foi capaz de fazer, em apenas um ano, o que um estudante comum cursaria em quatro: dois anos de ensino médio e outros dois de um diploma complementar da faculdade, com especialidade em artes.

O melhor da turma

E mais: ele fez tudo isso com as melhores notas da escola.

Mike conseguiu o título valedictorian (conferido ao melhor da turma) e foi responsável pelo discurso de formatura.

Ele também recebeu seis honras do relacionadas ao sistema de ensino norte-americano.

Jovem empreendedor

E o adolescente aproveitou seu tempo livre, para criar duas empresas na área de informática.

A Next Era Innovations, desenvolve aplicativos e programas relacionados a robótica e a

Reflect Social, combina vários aplicativos em um dispositivo compatível.

Ele adora brincar

E se engana quem pensa que o Mike vive com os olhos nos livros.

O jovem gênio disse que adora brincar, como qualquer garoto, principalmente com carrinhos, videogames e blocos de Lego.

Os sonhos dele?

O rapaz agora quer se preparar para cursar uma universidade de quatro anos, fazer as duas empresas dele crescerem e comprar um carro esportivo, antes de completar 16 anos.

