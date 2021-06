Garcia: Maia tomou decisões autoritárias e acabou como acabou

Da CNN, em São Paulo

No quadro Liberdade de Opinião desta terça-feira (15), Alexandre Garcia avaliou a expulsão do ex-presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia (RJ) do Democratas.

“É um desfecho previsto. Maia estava dizendo que ia sair do partido, já estava com problemas com ACM Neto, presidente do partido, e vinha sendo muito criticado não só dentro da sigla como na Câmara dos Deputados por não ouvir as lideranças, tomar decisões autoritárias e monocráticas, e acabou como acabou”, disse o jornalista.

“Rodrigo Maia agora foi expulso do partido por unanimidade. Eu lembro que ele declarou que ia sair do partido, foi procurar [João] Doria, mas Doria também não sabe o destino dele do PSDB. Agora, [Maia] vai ter que procurar um partido que seja forte o suficiente para garantir a reeleição dele como deputado.”

