No quadro Liberdade de Opinião desta segunda-feira (12), Alexandre Garcia falou sobre as expectativas para o julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a atuação do governo federal contra a Covid-19 no Senado. Em entrevista à CNN, o senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), líder do governo no Senado, destacou que acredita na modulação dos efeitos da decisão do ministro Luís Roberto Barroso, que determinou a abertura da CPI.

“O líder do governo está certamente se referindo ao equilíbrio entre Poderes. A Constituição diz ‘são Poderes da União independente e harmônicos’. Notem a ordem: primeiro indepedente, depois harmônico. É como ordem e progresso, em que o progresso é consequência da ordem. A harmonia é consequência da independência”, disse Garcia.

“O presidente do Supremo, ministro Luiz Fux, já se manifestou preocupado com isso porque não tem nada a ver o que está acontecendo agora com as intenções expressas por ele no discurso de posse. [Na ocasião], ele disse que o Supremo não é instrumento de pequeno partido que não tem voto no Plenário e recorre ao Supremo. Não é o que tem acontecido”, completou o jornalista.