Friale se declara bolsonarista e se coloca contra o uso de máscaras contra covid-19

Em entrevista ao Cipodcast neste sábado, 27, o meteorologista Davi Friale, tido como pelo acreanos o “mago do tempo”, falou um pouco sobre a sua vida, política, Deus, profissão e dentre outros assuntos.

Friale se declarou bolsonarista e disparou críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF) em relação ao papel desempenhado na pandemia da covid-19. Segundo ele, o STF tem se intrometido nas ações do Executivo. Ao ser questionado sobre Lula ou Bolsonaro, Friale afirmou que está 99% fechado com o atual presidente e viu com ceticismo a probabilidade de uma terceira via.

“Bolsonaro 99%, 100% só Deus. Eu tô vendo uma intromissão inconstitucional do Supremo Tribunal Federal. Estão simplesmente rasgando a constituição e fazendo outra por conta deles próprios. O Governo Federal não está conseguindo administrar porque não estão deixando, alguns parlamentares também, mas principalmente uns ministros do STF. Eu acho que eles não estudaram direito, não estudaram a nossa constituição. Eles não estão sabendo diferenciar entre Executivo, Legislativo e Judiciário. Em relação à terceira via, vejo como pouco provável, o segundo turno deverá ser entre o atual presidente e o ex-presidiário Lula”, disse Friale.

Ao falar sobre a covid-19, Friale se mostrou contra o uso de máscaras contra a doença. Segundo ele, o vírus é tão pequeno que aproveita os espaços das máscaras. “Eu nunca usei máscara. Se eu peguei covid, eu não sei. Eu e os meus amigos nunca usamos máscaras e andamos por todos os cantos. Sou total contra o uso de máscara. O vírus passa por esses buraquinhos das máscaras dando tchauzinho”, afirmou.

Formado em engenharia civil e direito, o meteorologista afirmou que recusou propostas de trabalho nos Estados Unidos da América (EUA) para permanecer no Brasil. Segundo ele, o amor pelo país bateu mais forte. “Amo ser brasileiro. Sinto muito por eles [pessoas que querem sair do país], por não amarem tanto o Brasil. Eu amo esse país. Não gosto das coisas ruins daqui, mas o Brasil é um amor de país”, afirmou.