Friale diz que AC pode ter sensação térmica perto de zero grau nesta segunda-feira

De acordo com o pesquisador Davi Friale, o Acre vai enfrentar nos próximos dias a maior onda de frio dos últimos anos. Com previsão para chegar logo nas primeiras horas da segunda-feira (28), ventos intensos atingirão Rio Branco e todo o leste e sul do Acre, com rajadas que poderão, em alguns pontos, passar de 50km/h. Na sequência, uma intensa e abrangente onda de frio polar começará a despencar a temperatura.

Em seu site, O Tempo Aqui, Friale estima que as temperaturas mínimas fiquem entre 8 e 11ºC em Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira e, entre 13 e 16ºC, em Tarauacá, Feijó, Cruzeiro do Sul e demais cidades do vale do Juruá. Entretanto, devido aos fortes ventos que estarão soprando, a sensação térmica deverá ficar próxima de 0ºC, para as pessoas que ficarem expostas aos ventos.

O pesquisador ainda alerta, “é urgente a necessidade de ser pôr em prática a Campanha do Agasalho 2021, a fim de que as pessoas menos favorecidas recebam um pouco do nosso calor, através da doação de bons agasalhos”.