A primeira edição do encontro é realizada em Rio Branco, no Acre, com perspectiva de expansão para as demais regiões do país.

Na semana em que é celebrado o dia de combate à corrupção (09/12), o Ministério da Justiça e Segurança Pública apoia a realização do 1º Encontro Regional de Combate ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro.

Realizado pela Polícia Civil do Acre, o evento reúne, em Rio Branco, de 7 a 11 de dezembro, representantes das forças de segurança pública dos estados da região Norte.

De acordo com o coordenador-geral de Combate ao Crime Organizado da Secretaria de Operações Estratégicas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Carlos Bock, a ideia é expandir o encontro para as outras quatro regiões do país. “Uma das missões da Seopi é fomentar a integração entre os órgãos de segurança pública, em especial para o combate ao crime organizado, de modo que este evento se mostra oportuno para a troca de experiências e boas práticas entre os profissionais das unidades especializadas no tema, bem como o fortalecimento do contato entre os participantes”, informou Bock. Segundo ele, estancar o fluxo financeiro das organizações criminosas é um dos meios mais eficazes no combate ao crime organizado.

Com informações do Ministério da Justiça e Segurança Pública

