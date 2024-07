Fla faz o dever de casa, bate o lanterna Atlético Goianiense e assume a liderança

O Flamengo está de volta à liderança do Campeonato Brasileiro. Beneficiado pelo tropeço de Botafogo e Palmeiras, concorrentes diretos, o Rubro-Negro carioca recebeu o Atlético Goianiense, no Maracanã, e, com uma atuação segura, venceu por 2 a 0.

Com o resultado, o time comandado por Tite chega a 40 pontos, supera o rival Botafogo nos critérios de desempate e, com um jogo a menos, assume a ponta do Brasileirão. Do outro lado, o Dragão segue no outro extremo e amarga a lanterna, com apenas 12.

Pedro dá vantagem ao Fla

Com a necessidade da vitória para assumir a liderança do Brasileiro, o Flamengo tomou a iniciativa e buscou pressionar o Atlético Goianiense desde o primeiro minuto no Maracanã. O volume dos cariocas dificultou a construção do jogo do Dragão e o primeiro gol não demorou a sair no Maracanã.

Logo aos 18 minutos, após cobrança rápida de escanteio pela direita, Arrascaeta recebeu com espaço, levantou a cabeça e cruzou na medida para Pedro, que se projetou nas costas da marcação e completou para o fundo das redes.

A abertura do placar deu ainda mais confiança para os comandados de Tite, que aumentaram a pressão e flertaram com o segundo gol. Aos 29, Arrascaeta enfiou linda bola para Luiz Araújo que cruzou para Varela chegar cabeceando. No meio caminho, porém, Pedro Henrique apareceu e tirou a bola da direção do gol.

Apesar da superioridade flamenguista, o Atlético Goianiense foi valente, não baixou a guarda e passou a gostar do jogo nos minutos finais. Já nos acréscimos, depois de linda combinação pela direita, Janderson teve a chance de empatar, mas parou nos pés do goleiro Matheus Cunha.

Arrascaeta fecha conta

Na volta do intervalo, o Atlético Goianiense entrou mais ligado e foi dominante nos primeiros dez minutos. Logo na primeira descida ao ataque, Shaylon apareceu livre na área após cruzamento da direita e testou firme, obrigando Matheus Cunha a fazer mais uma grande defesa.

Pouco depois, Shaylon cobrou falta na área e encontrou Gonzalo Freitas, que testou firme no meio do gol e viu Matheus defender firme. Passado o momento de pressão do Dragão, o Fla equilibrou rapidamente as ações e ampliou a vantagem.

Aos 16, Pulgar iniciou jogada com habilidade pela meia esquerda, levantou a cabeça e enfiou na boa para Ayrton Lucas, que levantou a cabeça e rolou para Arrascaeta. Livre na área, o uruguaio bateu no contrapé de Pedro Rangel e fez: 2 a 0.

O tento do camisa 14 foi suficiente para esfriar o ímpeto atleticano e facilitou a vida do Flamengo, que passou a administrar a vantagem. Ciente do controle das ações, Tite aproveitou para descansar seus principais jogadores e promoveu as cinco substituições.

Mesmo muito mexido, o time da casa ainda teve uma chance cristalina para marcar o terceiro. Já próximo aos acréscimos, Viña foi lançado pela esquerda e colocou rasteiro na área. A bola passou por Gabigol e sobrou limpa para Carlinhos, que, completamente livre, parou em um milagre de Pedro Rangel.

