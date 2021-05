Fim da vacinação de Covid-19 no Acre só deve ocorrer em outubro de 2022, diz USP

Por

Após o governador Gladson Cameli declarar possibilidade de o Acre conseguir vacinar todos os habitantes até setembro de 2021, uma projeção elaborada pelo Painel de Vacinação Covid-19 do consórcio de universidades brasileiras e publicado pelo Jornal da USP nessa terça-feira, 24, aponta que pelo ritmo de vacinação registrado até agora, o estado só deve concluir a campanha de contra o novo coronavírus no dia 3 de outubro de 2022.

A projeção também estima que o Brasil só deve concluir a imunização contra a Covid-19 em 25 de dezembro de 2022, conforme o índice de vacinação pelo país registrado até o momento. O modelo matemático que projeta datas finais da vacinação contra a Covid-19 em todo o Brasil coletou dados confirmados até o último dia 24 de maio de 2021.

Todos os 22 municípios acreanos aplicaram cerca de 173.633 doses de vacinas. Destas, 125.012 na primeira dose e 48. 621 referentes à segunda dose. O ritmo de vacinação empregado no Acre demonstra que cerca de 1.083 doses são aplicadas diariamente para a primeira dose e 781 doses por dia para as segundas doses.

Até essa semana, ao menos 86,7% da população acreana ainda não foi vacinada contra o coronavírus. Os dados apontam que 8,1% dos acreanos tomaram a primeira dose e 5,16% já tomaram a segunda dose.

O Painel da Vacinação foi criado com o objetivo de informar a comunidade em geral sobre o andamento da vacinação no país, estados e municípios. Os dados utilizados são oriundos do Ministério da Saúde. A pesquisa considera os dados de até a segunda quinzena de maio. Nos cálculos, foi considerado o ritmo de vacinação dos últimos 30 dias (sempre que ocorre uma nova atualização, o sistema leva em conta os últimos 30 dias passados). Essa previsão é atualizada de acordo com a chegada de novas vacinas, com o aumento ou a diminuição do ritmo de vacinação, além de outros critérios que impactam a aplicação do imunizante, como a falta de insumos (IFA – insumo farmacêutico ativo) para produção de vacinas, número de postos de vacinação e o desejo da população em se vacinar.

O Painel de Vacinação da Covid-19 é aberto e está disponível para toda a população. O usuário consegue obter dados regionais ou totais do Brasil. Para isto, basta selecionar o Estado e a cidade desejados e verá, além da projeção para o fim da vacinação, detalhes sobre doses aplicadas por dia, doses em atraso, demanda diária, vacinação precoce, abandono do esquema vacinal, dentre outros.