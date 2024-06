Fim da greve: professores retornam às aulas a partir de hoje

Pedro Reis “Estávamos loucos para voltar a Brasília”, diz Rogério Flausino sobre show na Capital

Nesta sexta-feira (28), o Na Praia receberá um dos eventos mais aguardados do ano em Brasília: o show da banda Jota Quest , que traz à capital a turnê “Jota 25”, celebrando os 25 anos de carreira do grupo. Na abertura, o festival também contará com apresentações de Marcelo Falcão e Joyce Alane, prometendo uma noite inesquecível para os fãs da música brasileira.

Em entrevista ao portal GPS|Brasília, Rogério Flausino, vocalista do Jota Quest, expressou a empolgação da banda em retornar a Brasília, especialmente dentro do projeto Na Praia. “Estávamos loucos para voltar a Brasília com a ‘Jota 25’. Será nossa 1ª vez no ‘Na Praia’ e também a última passagem da turnê pela capital. Estreamos por aí no Nilson Nelson, em 2022 e agora vamos encerrar na super vibe do ‘Na Praia’. Vai ser incrível!!” , afirmou Flausino.

A turnê “Jota 25” tem sido uma jornada marcante para a banda, que está rodando o país celebrando seus maiores sucessos e apresentando novidades. “Estamos chegando a Brasília muito felizes, pois acabamos de realizar, no último dia 15 de junho, o maior show desta turnê, e talvez o maior de toda nossa carreira, no Estádio Allianz Parque, em São Paulo, para mais de 30 mil pessoas. Este show irá inclusive virar um registro audiovisual e um documentário” , revelou o vocalista.

Flausino também destacou que o show no Na Praia será uma celebração da vida e da carreira do Jota Quest, com a energia renovada e cheia de hits e novidades do álbum “De Volta Ao Novo”.

Refletindo sobre a trajetória da banda, Flausino compartilhou momentos significativos, tanto felizes quanto desafiadores. “Nos anos 2000, quando estávamos lançando nosso 3º álbum, o ‘Oxigênio’, experimentamos pela 1ª vez as dores e as delícias da fama. Estávamos muito populares naquele momento e não sabíamos como jogar aquele jogo. As críticas vinham de todos os lugares, desde a imprensa, até de pessoas do próprio meio” , comentou.

“Foi nessa época, inclusive, que lançamos a canção ‘Dias Melhores’, que foi tratada com desconfiança por parte da crítica por não parecer ‘honesta’ ou boa o suficiente. Enfim, sofremos um bocado nessa época, mas o que parecia ser um momento ruim, acabou se tornando um momento importante de evolução e de grande aprendizado, que acabaria nos fortalecendo para tudo que viria a seguir” , complementou.

Sobre o futuro da banda, Flausino foi direto ao ser questionado se há planos para um eventual término, como ocorreu com o Skank: “Não” . A resposta firme e direta indica que o Jota Quest ainda tem muitos anos de música e shows pela frente.

Além dos compromissos com a banda, Flausino compartilhou seu apreço por Brasília e suas atrações. “Para mim o diferencial de Brasília segue em sua arquitetura modernista. Sou pirado com os edifícios do Niemeyer, o conjunto da Praça dos Três Poderes, nos vitrais da Catedral de Brasília, nos azulejos do Athos Bulcão, naquele restaurante louco que tem na Torre de TV, no Lago Paranoá e Parque da Cidade. Nossa capital é linda” , elogiou.

O show do Jota Quest no festival Na Praia promete ser um dos destaques do evento, trazendo a energia e a emoção de 25 anos de história em um cenário único.

The post “Estávamos loucos para voltar a Brasília”, diz Rogério Flausino sobre show na Capital first appeared on GPS Brasília – Portal de Notícias do DF .

Fonte: Nacional