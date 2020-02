Atualmente o governo está no terceiro comandante, sendo que Ulysses Araújo assumiu em novembro após a exoneração do coronel Bino.

Gina Menezes

O ex-comandante da Polícia Militar do Acre, coronel Mário Cesar Freitas, teve o filho assaltado por dois homens armados em uma motocicleta na saída do Colégio Meta e desabafou no Facebook afirmando que está difícil morar no Acre.

O desabafo seria somente de mais um pai e nem ganharia notoriedade se não se trata-se do ex-comandante escolhido em fevereiro de 2019 para assumir da PM no início do governo Gladson, sendo, portanto, um profundo conhecedor do sistema de segurança do Estado.

“Filho assaltado na saída do Colégio Meta por dupla armada em motocicleta. Realmente está difícil viver em Rio Branco. Apontaram uma arma e levaram o celular”, frisou.

Mário Cesar asssumiu em 1 de fevereiro de 2019 e foi substituido por outro comandante-geral da PM, coronel Bino, em maio do mesmo ano. Atualmente o governo está no terceiro comandante, sendo que Ulysses Araújo assumiu em novembro após a exoneração do coronel Bino.

