Filho de Añez passa a noite na prisão e afirma que o ex-presidente está “de melhor humor”

Página Digital Sete

Depois de pernoitar no Centro Penitenciário de Miraflores com a mãe, José Armando Ribera, filho de Jeanine Añez, afirmou que a ex-presidente está “melhor de humor” e tomando remédios. Ribera conseguiu pernoitar na prisão, depois que a família chegou a um acordo com o Regime Penitenciário.

“Agora ela está um pouco mais calma, está com um humor melhor porque pude acompanhá-la e verificar se ela está bem, se está bem cuidada, tomando seus remédios”, disse Rivera ao Atendimento Central na porta do prisão.

O filho do ex-presidente explicou que atualmente toma remédios para o humor, para conseguir dormir e alguns desconfortos com os quais acorda, como dor de cabeça.

“Estaremos com ela pelo menos à noite, não devemos deixá-la sozinha”, acrescentou.

Na manhã de domingo, o diretor do Regime Penitenciário, Juan Carlos Limpias, informou que foi feito um acordo com a família do ex-presidente para que um parente passe a noite com ela na prisão até que ela se recupere. Além disso, será permitido o acesso de psicólogo clínico e nutricionista que será fornecido pela família Ribera.

Essas medidas ocorreram depois que Añez tentou “se machucar” na madrugada deste sábado e recebeu pontos pelos ferimentos. Como repetidamente indicado por funcionários públicos, o ex-presidente é “estável”, mas sua família e várias figuras públicas pedem que o ex-presidente possa continuar sua defesa em liberdade.

Añez cumpriu recentemente cinco meses de prisão, após sua prisão na madrugada de sábado, 13 de março deste ano, em Beni. O ex-presidente é acusado de sedição e terrorismo, pelos fatos que desencadearam a renúncia de Evo Morales, em novembro de 2019.

Sua saúde tem estado em debate nas últimas semanas, após repetidas reclamações de sua família e de figuras públicas. Pelo fato da ex-presidente ser hipertensa e apresentar quadro de depressão, nos últimos dias foi transferida para diversos centros de saúde por ordem do Regime Penitenciário para médicos realizarem exames. Sua família, porém, relatou que ela não foi submetida a exames rigorosos e que o ritmo das transferências afeta sua saúde.