Por Jairo Barbosa

Quando o agricultor Luiz Cassiano viu as lâmpadas acesas dentro de casa, se emocionou. A longa espera pela energia elétrica chegou ao fim neste sábado (25). Ao lado do prefeito de Boca do Acre, Zeca Cruz, o líder comunitário acionou a chave da primeira etapa do Luz Para Todos que foi implantada na comunidade Senápolis, zona rural do municipio, e vai beneficiar dezenas de familias.

“Eu sabia que essa nossa espera estava perto de acabar. E hoje a gente vê uma promessa sendo cumprida aqui”, festejou Cassiano.

A mesma rede também tirou do escuro, familias que vivem no ramal da Amizade, no Km 38 da Br 327, sentido Acre. A prefeitura recuperou 12 km da estrada vicinal para garantir a implantação da rede elétrica.

A energia elétrica só chegou aquela comunidade, graças a parceria que a prefeitura de Boca do Acre firmou com o Programa Luz Para Todos, que vai expandir outras redes para diversas localidades na região.

Hoje Boca do Acre é o único município no Amazonas que mantém duas frentes de serviços, expandido rede e tirando do escuro centenas de pessoas.

O prefeito Zeca Cruz fez questão de ir apanhar esse momento e verificar de perto como estão os serviços naquela região.

Torneio de futebol

Ainda na comunidade Senápolis, o prefeito Zeca Cruz prestigiou um torneio de futebol organizado pelos moradores em homenagem a São Sebastião.

