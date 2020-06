O Ministério da Defesa autorizou nesta segunda-feira (8) o Comando do Exército a contratar, por tempo determinado, quinhentos e vinte e dois profissionais para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Todos os níveis de escolaridade estão contemplados.

O contratados irão atuar no Departamento de Engenharia e Construção e no Departamento de Ciência e Tecnologia, para atividades relacionadas a projetos e obras de engenharia de construção, obras públicas de infraestrutura, atividades de mapeamento cartográfico terrestre, ações de logística e implantação de projetos estratégicos no âmbito do Comando do Exército.

Do total de 522 vagas, 100 são para agente de nível médio. Veja:http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-interministerial-n-13.668-de-5-de-junho-de-2020-260556740

