Leopoldo Fernández viajou para se tratar no hospital Santa Juliana, sendo curado, onde está em observação, pois o coronavírus pode se reativar em pacientes após a recuperação.

Da redação

O ex-governador e senador Leopoldo Fernández, viajou para a cidade de Rio Branco, no estado do Acre, semana passada para tratamento contra o coronavírus, em Cobija, capital do departamento de Pando, os três centros hospitalares entraram em colapso e não há os principais remédios que vêm sendo usados atualmente contra o Covid-19, como também testes, a maioria dos profissionais de saúde de Cobija foram infectados.

A senadora Carmen Eva Gonzales confirmou que Leopoldo Fernández se encontrava infectado com o vírus, o jornalista Lino Miahuchi, da Rádio Fronteira de Cobija, reafirmou a fala da senadora onde Leopoldo procurou apoio na capital do acre, sendo internado no Hospital Santa Juliana.

A senadora Gonzales falou inda que há uma escassez de medicamentos em Cobija, não apenas para tratar o coronavírus, mas também para outras doenças. Ela disse que Leopoldo “passou pelo pior estágio da doença na fronteira” e que agora está curado, em repouso esperando alta para volta para Cobija, sua cidade natal.

O radialista Lino Miahuchi, disse a reportagem que o Hospital Roberto Galindo e o Centro de Isolamento Perla del Acre estão em colapso, assim como o terceiro nível do Hospital Hernán Messuti Ribera, um novo edifício, que precisa de equipamentos, pessoal médico e administrativo.

Na ausência de medicamentos e atendimento nos centros hospitalares, segundo Miahuchi, muitos pacientes são tratados em Pando com “remédios caseiros” contra a Covid-19, incluindo remédios com alho, cebola, gengibre, eucalipto, matico, além de ervas medicinais típicas da Amazônia por falta dos medicamentos essenciais para cura do coronavírus.

Ele lembrou que há duas semanas a Província de Pando autorizou o uso de dióxido de cloro, mas uma ordem do Ministério da Saúde congelou seu uso, mas algumas pessoas o ingeriram e os resultados são desconhecidos.

Ex-governador e senador Leopoldo Fernández, um dos nomes mais promissores da política na Bolívia, país fronteiriço com o Acre, testou positivo para a Covid-19.

Com complicações e falta de medicamentos, viajou para se tratar em Rio Branco, no hospital Santa Juliana, sendo curado, onde está em observação, pois o coronavírus pode se reativar em pacientes após a recuperação.

Leopoldo foi preso pelo presidente deposto, Evo Morales, por razões absolutamente políticas, juntamente com outros adversários do ditador.

Leopoldo Fernández nasceu na cidade de Cobija em 22 de Maio de, 1952. Estudou na Universidade Mayor de San Andrés (UMSA), embora não tenha conseguido concluir sua formação. Então ele terminou sua carreira em Ciência Política aos 40 anos.

Dedicou-se ao futebol na academia Bolívar. Ele é casado com Pilar Soria e tem cinco filhas.

Leopoldo não veio atoa para o Acre. A relação dele com o Estado é estreita desde sua mocidade. Ele chegou a jogar no Atlético Clube Juventus que é um clube de futebol brasileiro, sediado na cidade de Rio Branco – Acre. Leopoldo tem parentes no estado acreano.

Comentários