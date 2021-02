O governador Gladson Cameli fez um apelo durante a leitura da Mensagem Governamental, que abriu os trabalhos no Poder Legislativo nesta segunda-feira (1º). Cameli pediu aos países desenvolvidos que ajude o Acre a imunizar os quase 1 milhão de habitantes. Ele citou como justificativa para isso a proximidade do estado amazônico com o Peru e a Bolívia. Ou seja, uma porta de entrada para uma nova onda de covid-19.

“Eu vou repetir o meu apelo, nós temos uma população de praticamente de 1 milhão de pessoas. Eu faço um apelo aos países de primeiro mundo: olhem para este estado e nos ajude a imunizar, que a gente possa imunizar logo essa população, porque fazemos fronteiras com dois países: Peru e Bolívia”, frisou.

O governador acreano renovou os votos de união com o Poder Legislativo. Disse que a prioridade, agora, é o combate à pandemia. “Vamos dar as mãos no combate a essa pandemia. Não me envergonho da minha ansiedade. Vida não tem preço e não tem tempo. Precisamos ser imediatos. Acredito que meus defeitos, bem maiores que minhas qualidades, estão em processo contínuo de melhoria. Nesses dois anos de gestão, renovo os votos de união com esse Poder Legislativo, na certeza de que juntos chegaremos mais rápido no lugar em que o sonhos dos acreanos almejam alcançar. Eu tenho uma prioridade, que é derrubar a covid-19”, destacou.

