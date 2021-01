A estudante universitária Ana Luíza Sturmer é uma das participantes que aparece num recente vídeo promocional do programa Big Brother Brasil 2021. O vídeo foi divulgado pelo jornalista Léo Dias no jornal Metrópoles. Ana é estudante de Língua Inglesa na Universidade Federal do Acre (Ufac).

A jovem também atua como digital influencer (www.instagram.com/annasturmer) na capital acreana. Apesar de ainda não ter sido confirmada a participação da estudante no BBB21, são grandes os rumores, uma vez que esta não é a primeira vez que Ana se inscreve no programa.

Léo Dias sugere que os candidatos que aparecem ao final do vídeo são prováveis participantes do grupo Pipoca. Ana é uma delas, que diz: “O BBB é minha história”.

Na publicação, o jornalista escreve: “A coluna Leo Dias teve acesso exclusivo a um vídeo promocional da 21ª edição do Big Brother Brasil, que estreia em 25 de janeiro. Segundo fontes, os anônimos que aparecem ao fim da chamada têm grande probabilidade de estarem o grupo da Pipoca, pois Boninho os teria selecionado a dedo para o vídeo”.