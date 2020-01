A Gerência do Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa), da cidade de Brasiléia, vem comunicar os problemas relacionados ao abastecimento de água em alguns bairros nos últimos dias e que por consequência, gerando reclamações.

Em contato com a redação, explicou que as chuvas intensas dos últimos dias, gerou um aumento no desbarrancamento próximo a estação de tratamento e afetou parte da tubulação de 200 milímetros no local.

A rede que abastece os bairros; Leonardo Barbosa, Samaúma, parte do Eldorado e Aberto Castro, estão sendo os mais atingidos deste o final de semana passado. Devido não possuir equipamentos para serem substituído de pronto, estão aguardando o envio de tubos PEAD da Capital, para que seja realizado um trabalho de qualidade e sanar os problemas o mais rápido possível.

