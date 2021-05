Esposa de Gedeon depõe em delegacia por 2 horas e sai escoltada pela polícia e familiares

O ex-prefeito foi assassinado na manhã dessa quinta no bairro Santa Inês, no Segundo Distrito de Rio Branco. Dois homens chegaram em uma moto e executaram o ex-gestor, fugindo em seguida para o bairro Belo Jardim, onde se concentrou as buscas da polícia. Barros estava dentro do carro e foi atingido com disparos de arma atingiu a cabeça.

Ameaças

A polícia informou também que o ex-prefeito estaria sofrendo ameaças. No entanto, segundo o delegado, até o momento não foi confirmado nenhum registro de boletim de ocorrência relatando as supostas ameaças.

“As guarnições que chegaram no local, colheram informações de que dois indivíduos em uma motocicleta vermelha se aproximaram do veículo onde a vítima estava e sem anunciar assalto, esses indivíduos efetuaram por volta de dois disparos”, informou o tenente da Polícia Militar Karllos Antoniete.