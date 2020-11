Da Redação

Escola os Pastorinhos, em Brasiléia vence fase estadual do Prêmio Gestão escolar, que teve como tema “Como as escolas estão enfrentando o desafio do distanciamento social para manter o vínculo entres os atores escolares?”

O objetivo do prêmio estava em buscar práticas exitosas das escolas, que no momento de afastamento social conseguiram encontrar soluções para o enfrentamento das dificuldades impostas pela pandemia.

Participaram 47 escolas da rede estadual e municipal dos 22 municípios acreanos e as escolas vencedoras foram: Centro de Educação Infantil Maria Estela Marques, da rede municipal de Rio Branco (3º lugar); Escola Mário Lobão, escola rural da rede municipal de ensino de Rio Branco (2º lugar) e Os Pastorinhos, escola urbana, da rede municipal de ensino de Brasileia (1º lugar).

“Gostaria de agradecer primeiramente a Deus, a comunidade escolar e equipe gestora da Escola infantil Os Pastorinhos pela conquista do Prêmio Gestão Escolar 2020, isso mostra o quão importante é o trabalho em equipe. Hoje a Educação de Brasiléia é destaque a nível estadual, tendo o segundo melhor IDEB do estado por dois anos consecutivos, e com isso sabemos que a educação em nosso município está no caminho certo,mesmo em tempo de pandemia a equipe gestora da escola e professores realizam trabalho satisfatório de inclusão social com as crianças.

Gostaria de enfatizar também nossos agradecimentos ao Secretário Estadual de Educação Mauro Sérgio, a parceria da Undime em nome do Professor Cleomar Portela e toda equipe da Secretaria Municipal de Educação” Destacou a Secretaria Municipal de Educação Luiza Amaral.

A escola vencedora recebeu um prêmio de R$ 5 mil, além de seis vagas em um curso de especialização a distância.

A Gestora da Escola, Professora Elizete também comentou a respeito:

Gostaria de externar nosso sentimento de gratidão à equipe Os Pastorinhos e a toda comunidade escolar, que em parceria vêm desenvolvendo um trabalho significativo neste momento de afastamento e isolamento social, contribuindo assim para o desenvolvimento cognitivo de nossas crianças e fortalecendo os laços entre escola e família.

Acreditamos que o trabalho realizado nos grupos de WhatsApp em tempos de pandemia, conseguimos vencer o distanciamento físico com nossos alunos e criamos novos caminhos para estreitar os laços afetivos e conduzir o processo de aprendizagem das crianças.”

A Escola agora se prepara para a fase regional da competição, dia 20 de novembro.

