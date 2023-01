Epitaciolândia sedia seminario Del Turismo

O instituto del turismo através do forúm empresarial com o apoio da prefeitura de Epitaciolândia realizou na manhã desta quinta-feira (26), o seminário del turismo de Epitaciolândia.

Em mais uma etapa de implementação do programa DEL Turismo foi realizado em Epitaciolândia, um seminário direcionado à representantes da sociedade civil, iniciativa privada, órgãos públicos e da gestão municipal. A capacitação foi ministrada por Estacio Guimarães, consultor regional do DEL turismo.

O evento abordou conceitos e fundamentos de destinos turísticos, os impactos econômicos, ambientais, sociais e culturais do turismo, a introdução e avaliação da cadeia produtiva do setor no município e o balanço anual das ações e dos resultados do programa DEL turismo após seu primeiro ano de atividades no municipio.

Apresentaram também o “II encontro Trinacional Brasil, Peru e Bolivia” com o objetivo de sonsolidação da porta Brasil com esses paises. As regiões de fronteiras têm grande importância para os Estados e DEL turismo, e estabelecem uma relação de maior importância ao adquirir novos significados ligados à cooperação e soberania compartilhada em arranjos de integração regional.

Estiveram presentes no evento o prefeito Sergio Lopes acompanhado da primeira dama Alliny Saldanha, Representando o municipio, a prefeita de cobija-bolivia Ana lucia, o diretor de turismo da secretaria de estado do acre Márcio Paiva, representantes do sebrae, ICMBio, secretarios municipais e comunidade.

“Este seminario é o ultimo estagio das sete fases que promovemos durante 12 meses, é um momento a qual mostramos os projetos que foram desenvolvidos, prestamos contas junto a população e mostramos em que estagio encontrase o desenvolvimento do turismo no municipio e na região. Com esse novo momento estamos fazendo com que aja uma preparação e crescimento do turismo em Epitaciolândia nos próximos anos”. Destacou Estácio Guimarães”.

O prefeito Sergio Lopes destaca quais foram os principais desenvolvimentos no municipio apartir da implementação do projeto DEL turismo – “a partir do momento que passamos ter a consultoria do projeto a movimentação do turismo no municipio começou a aumentar, o DEL turismo Tem contribuido Significativamente para isto. Hoje temos pessoas de outros lugares vindo visitar a cidade, procurando conhecer mais o turismo, Epitaciolândia hoje esta em evidencia para o mundo inteiro através desta parceria”, pontuou.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários