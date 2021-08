Epitaciolândia sedia 2ª rodada da Copa do Alto Acre de Futebol Master

Epitaciolândia foi palco da 2ª rodada da Copa do Alto Acre de Futebol Master, na noite deste sábado dia 07/08, o Estádio Antônio Araújo Lopes, recebeu as equipes de Capixaba – Xapuri – Epitaciolândia – Brasiléia – Bolívia e Assis Brasil para três confrontos diretos.

As próximas rodadas serão em Capixaba, Assis Brasil, Cobija, a Semifinal em Brasiléia e a Final no estádio de Xapuri onde aconteceu a abertura da Copa do Alto Acre de FutebolMaster.