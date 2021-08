Epitaciolândia firma parcerias nas áreas de Segurança, Turismo, Cultura e Agronegócios a Bolívia

As cidades de Epitaciolândia, Brasiléia e Cobija formam um aglomerado de mais de 100 mil habitantes em uma área de fronteira aberta, onde os povos operam livremente nas áreas comerciais, Turísticas, Culturais e Lazer, más com tudo isso a violência vem junto, preocupados com isso as autoridades das três cidades tem buscado criar políticas públicas em parceria para fortalecer os serviços de Segurança Pública e manter os laços de amizade, visando também fortalecer o comercio local.

O Prefeito Sérgio Lopes, em pouco mais de 7 meses tem buscado esse estreitamento nas relações com o país vizinho, a fim de criar políticas voltadas ao fortalecimento da economia local, más ainda criar uma marca no turismo, Agronegócio e na Segurança na fronteira.

Na segunda-feira dia 09/08, o chefe do executivo visitou a Alcaldesa de Cobija Ana Lucia Reis, e o governador de Pando Regis Richter (Papito) na ocasião além de reafirmarem parcerias, Sérgio Lopes aproveitou para convida-los para o Primeiro Fórum de Suinocultura que será realizado no próximo dia 21 de agosto em Epitaciolândia.