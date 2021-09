Epitaciolândia amplia horário de atendimento do Centro de Saúde José Cândido de Mesquita até as 00h

A prefeitura de Epitaciolândia através da Secretaria Municipal de Saúde, realizou um ato solene na tarde desta quinta-feira dia 02/09, para lançar oficialmente o novo horário de atendimento da URPA (Unidade de Referência de Pronto Atendimento) José Cândido de Mesquita.

A partir de agora os munícipes vão poder contar com serviços de saúde também a noite, o atendimento de segunda a sexta-feira será até as 00h.

Na solenidade estiveram presentes o prefeito Sérgio Lopes acompanhado da Primeira Dama Aliny Saldanha, Professor Soares vice-prefeito, Sérgio Mesquita Secretário Municipal de Saúde, José Ronaldo Secretário de Agricultura, Eunice Maia Gondim Secretária de Educação, os vereadores Seliene, Zé Maria e Marinete Mesquita (Ver/Brasiléia), assessores e servidores da Saúde.

O que disseram:

“Estamos implantando mais um serviço de Saúde para nossa população, com isso muitas pessoas que não tem tempo para procurar uma UBS durante o dia, vão poder fazer suas consultas a noite, além disso vai evitar que por muitas vezes as pessoas tenham que ir até o hospital em Brasiléia. Destacou Sérgio Mesquita Secretário de Saúde.

Para a vereadora Seliene esse momento é motivo de muita alegria pois a prefeitura está trazendo com a ampliação do horário de atendimento mais oportunidades para aquelas pessoas que trabalham do dia todo de cuidar melhor de sua saúde.

O Vereador Zé Maria parabenizou a gestão por essa iniciativa. “Quero parabenizar a todos por ampliar o horário de atendimento, como isso quem ganha são os munícipes.”

A Vereador por Brasiléia Marinete Mesquita, parabenizou a gestão por mais esse serviço prestado a população.

“É um momento de renovo, estamos vendo que essa gestão está trabalhando para melhorar a qualidade de vida dos munícipes, quero parabenizar a todos pelo brilhante trabalho.” Disse a Vereadora.

Para primeira Dama Alliny Saldanha, essa gestão está fazendo história.

“Estamos vendo que essa gestão está no rum certo, são muitos trabalhos que estão sendo prestados a nossa população, e a ampliação do atendimento aqui no Centro de Saúde José Cândido de Mesquita, é mais um serviço que irá proporcionar as pessoas a cuidarem melhor de sua saúde.” Pontuou a Primeira Dama.

O Prefeito Sérgio Lopes destacou que esse serviço é mais uma promessa de campanha que está sendo cumprida.

“Ampliar o horário de atendimento do Centro de Saúde José Cândido de Mesquita, é mais uma proposta de governo que estamos colocando em pratica, agora nossa população, principalmente aqueles que trabalham durante o dia, poderão vir a noite fazer suas consultas e cuidar melhor de sua saúde, além disso, vamos colocar uma ambulância disponível para caso seja necessário o paciente possa ser levado até o hospital em Brasiléia em atendimentos de alta complexibilidade.” Salientou o prefeito.

Horário Estendido:

URPA (Unidade de Referência de Pronto Atendimento) José Cândido de Mesquita. Irá funcionar das 07h às 00h de segunda a sexta-feira.