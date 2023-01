Empresa esclarece suposta denuncia sobre matéria considerada politiqueira em Brasiléia

No Dia 03 de janeiro de 2023, o site de notícias “3 de julho” veiculou a seguinte notícia: “Prefeita Fernanda Hassem compra quase R$ 2 milhões de empresa com endereço fantasma, vereadora vai denunciar no MP e PF (SIC)”.

Consta na referida notícia que: (i) (…)”A prefeitura de Brasileia, durante a gestão da prefeita Fernanda Hassem firmou parceria com empresa cujo endereço é considerado fantasma, pois o endereço que consta no sistema não tem uma construção no local indicando que lá é sede de qualquer empresa, no local a somente um terreno baldio e muito mato; e (ii) (…)A redação do Portal 3 de Julho Notícias entrou em contato com o representante da empresa, identificado como Felipe, Sócio-Administrador da empresa Atacadão Via Verde, CNPJ 29.180.251/0001-87, fundada em 30/11/2017, que nos informou que o endereço da empresa é o mesmo que consta no sistema, mas que no momento não tem um prédio fixo, o mesmo também não entrou em detalhes sobre como ocorreria a entrega dos materiais e nem se dispõe de um depósito e afirmou que futuramente irá construir a sede da empresa. (SIC)”

Ao final, o site de notícias divulga fotos de onde seria o local da sede da empresa “Atacadão Via Verde, que seria um terreno baldio, sem qualquer construção.

Contudo, as informações veiculadas são totalmente falsas. Primeiro, nenhum representante do jornal “3 de julho” entrou em contato com o único sócio da empresa Atacadão Via Verde Material de Construção Ltda., o Senhor Felipe Cordeiro de Souza. Portanto, a informação de que a redação do portal teria entrado em contato com o representante da empresa é mentirosa.

Segundo, a sede da empresa está localizada na Avenida Amazonas, no 500, Epitaciolândia –AC, CEP: 69.934-000, conforme consta no sítio da Receita Federal. No referido endereço não há um terreno baldio, mas sim um galpão, que está em reforma. Na parte de trás do mencionado galpão, está funcionando a sede administrativa da empresa, conforme a foto abaixo: