Jucivan Vasconcelos Martins, de 21 anos, era ajudante de pedreiro, e estava desaparecido desde o último sábado (11). Segundo informações da família, o jovem teria saído de casa onde mora e teria sido visto em companhia de outras pessoas bebendo num bar, no Bairro da Praia; região mais perigosa de Tarauacá.

Segundo notícias, o jovem teria sido visto sendo agredido. A partir de então não deu mais notícias.

As informações repassadas por um vigilante à família relatam que houve um desentendimento e Martins foi agredido pelo grupo que estava com ele, em seguida, ele saiu correndo.

O delegado responsável pelo caso, Dr. Valdinei Soares, já tinha ouvido três familiares do jovem. A suspeita, do delegado, de que Martins tivesse sido morto e jogado no Rio Tarauacá, foi confirmada nesta quinta-feira, 16.

“Determinei que os agentes fossem até o local para checar as câmeras de segurança, mas tive que ir para Feijó ver uma situação de flagrante e não falei com eles ainda. Há o registro de desaparecimento e vamos investigar. Se realmente for comprovada a morte e se colocarem algum suspeitos vamos chamar esse pessoal“, confirmou.

A família registrou um boletim de ocorrência na terça-feira (14) na delegacia. Nesta quarta (15), José Augusto Vasconcelos, irmão do rapaz, disse que Martins saiu correndo do local e sumiu.

“Estava pagando bebidas para uns rapazes. Parece que derramou bebida nos pés de um dos rapazes e começaram a agredir ele. Saiu correndo para beira do barranco, foram atrás dele e não foi mais visto“, relatou o irmão.

