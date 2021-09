Em reunião com Sebrae, Gonzaga debate incentivos para o turismo do Vale do Juruá

O deputado estadual Luiz Gonzaga (PSDB), primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre, partipou na quinta-feira (9) de uma reunião com a deputada federal Vanda Milani (Solidariedade), presidente da Associação Comercial de Cruzeiro do Sul, Luiz Cunha, gerente regional do Sebrae em Cruzeiro do Sul, Jairo Negreiros, vereador Elter Nóbrega, e representes da sociedade civil para tratar sobre as dificuldades e propor estratégias de incentivo ao turismo na região do Juruá.

De acordo com o deputado Luiz Gonzaga, Cruzeiro do Sul e as demais cidades do Juruá apresentam um grande potencial turístico que com apoio do poder público pode se tornar uma forte ferramenta de desenvolvimento econômico para a região.

“A região do Juruá conta com atrações e belezas naturais que chamam a atenção de brasileiros de todo o país e até estrangeiros. Precisamos incentivar mais o turisno no nosso estado que é lindo por natureza. Temos umas das culinárias mais ricas do Brasil e precisamos levar isso ao mundo. Por isso, fiz questão de participar da reunião com Sebrae e colocar o mandato à disposição para incentivar o turismo local”, disse o deputado.

Vale ressaltar que o deputado tucano tem um grande apreço pelo turismo do Vale do Juruá. Gonzaga, durante suas visitas a outros países em agendas políticas, faz questão de levar consigo a cultura indígenas e ribeirinha do Juruá.

O gerente do Sebrae, Jairo Negreiros, afirmou que o Vale do Juruá tem um pontencial turístivo diferenciado das demais regiões do Acre e isso precisa ser explorado.

“Temos aqui no Juruá o turismo religioso, que é uma das maiores festas da região Norte, temos a grande concentração de adeptos da cultura ayahuasqueira, temos o etnoturismo, temos o turismo de aventura e observação de pássaros. Enfim, além do turismo de negócios que tem atraído mais empresários. Nos reunimos para traçar estratégias para fomentar o turismo que é o setor que mais sofreu com a pandemia. Reuniões como essas são importantes, Quero parabenizar o deputado Gonzaga que sempre lutou pelo fortalecimento do turismo acreano”, disse.