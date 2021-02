O primeiro preso já tem condenação por receptação, homicídio, furto e roubo e era foragido da Justiça. O segundo preso estava na companhia de D.L.A, 19 anos e A.S.C., 21 anos. Ambos foram flagranteados por porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores.

Na manhã desta quinta-feira, 11, a Polícia Civil no município do Bujari realizou uma operação no intuito de cumprir as diretrizes da direção geral da Polícia Civil, que visa tirar de circulação criminosos e ativos criminais de organizações criminosas e restabelecer a paz social.

Com anuência do Poder Judiciário, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão, tendo como resultado: nove pessoas conduzidas à delegacia, apreensão de três armas de fogo, 13 munições calibre 28 e uma quantidade significativa de droga.

Da ofensiva policial foram presos em flagrante delito F. O. B., 38 anos e E. G. M., 22 anos, pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. O primeiro preso já tem condenação por receptação, homicídio, furto e roubo e era foragido da Justiça. O segundo preso estava na companhia de D.L.A, 19 anos e A.S.C., 21 anos. Ambos foram flagranteados por porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores.

Insta ressaltar que foi dado cumprimento ao mandado de prisão em desfavor de J.H. S. por crime de roubo. Ao todo foram conduzidas 09 pessoas à Delegacia do Bujari e apreendidos os seguintes ativos criminais: 23 barras de maconha; 07 papelotes de cocaína; 139 trouxinhas de cocaína; 02 volumes com 69 gramas de cocaína e a quantia de R$ 609,00 em dinheiro.

A operação teve a coordenação do delegado Bruno Coelho de Oliveira, delegado titular do Bujari. De acordo com a autoridade policial os alvos já vinham sendo investigados há cerca de um mês. “Diante dos elementos de informação colhidos por nossos investigadores, pleiteamos junto ao Poder Judiciário por mandados de busca e apreensão, sendo prontamente atendidos. Os resultados estão aparecendo. Como resultado dessas prisões, esperamos que os moradores do Bujari sintam-se mais seguros e tranquilos”, disse Bruno Coelho.

