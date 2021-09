Em meio à pandemia, Acre tem queda de mais de 55,8 mil procedimentos médicos em ambulatórios do SUS

As restrições de acesso aos hospitais, o contingenciamento de leitos para o tratamento da covid-19 e o medo de pacientes em procurar ajuda médica em função da pandemia provocaram a queda de 55.829 procedimentos médicos ambulatoriais eletivos no Acre. Esses procedimentos são aqueles não programados ou que não são considerados de urgência e emergência.

Os dados fazem parte de um levantamento do Conselho Federal de Medicina (CFM) divulgado nesta segunda-feira (13), a partir do volume de atendimentos médicos registrados no Sistema de Informações Ambulatoriais do Sistema Único de Saúde (SIA-SUS).

O estudo revela que, entre 2019 e 2020, houve uma redução de 34% na quantidade de procedimentos médicos ambulatoriais no Estado do Acre, saindo de 162.998 para 107.169. Em todo Brasil, a queda foi de 28%.

Maior percentual de redução de cirurgias do país

Ao analisar as cirurgias eletivas, hospitalares ou ambulatoriais, o Acre apresentou o maior percentual de redução de todo o país em meio à pandemia.

Conforme os dados apresentados pelo CFM, esses procedimentos caíram 58%, saindo de 50.402 em 2019 para 20.998 no ano passado. Já no país, essa redução foi de 31%.

Em todo Brasil, o CFM constatou redução de pelo menos 16 milhões de exames com finalidade diagnóstica, 8 milhões de procedimentos clínicos, 1,2 milhão de pequenas cirurgias e 210 mil transplantes de órgãos, tecidos e células.

Retomada dos atendimentos

Com o avanço da vacinação contra a Covid-19 e a consequente redução dos casos de contaminação pelo novo coronavírus e de internações, já começa a ser observada uma retomada dos atendimentos eletivos.

Ainda segundo o levantamento do CFM, com base em números oficiais do Ministério da Saúde, foram realizados 72.448 procedimentos médicos ambulatoriais eletivos no Acre durante o primeiro semestre de 2021.

Da mesma forma que os procedimentos ambulatoriais, o número de cirurgias eletivas demonstra recuperação neste ano. Ao todo, foram realizadas 9.980 cirurgias entre janeiro e junho de 2021.