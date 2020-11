A candidata a vereadora Sargento Alda Radine tem conquistado os eleitores através do seu carisma nas redes sociais, a qual é bastante conhecida, Alda Radine é casada com o também sargento da polícia militar Nery tem dois filhos e escolheu Brasileia para viver trabalhar e criar seus filhos. Suas propostas são baseadas na defesa das mulheres, fala da necessidade da criação de uma casa de apoio e abrigo para mulheres vitimas de violência doméstica onde além de refúgio essas mulheres terão tratamento piscicológico, e lhes será ensinado uma profissão para que possam obter independência financeira.

E por ter o olhar voltado para as minorias, fez uma visita ao centro de recuperação caminho de luz e se comprometeu em buscar parcerias para ajuda-los no sustento do Centro e a criação de campos de vôlei e futebol para que os internos façam atividades físicas e lúdicas que ajudarão em sua recuperação.

Tem em suas propostas fazer melhorias no abrigo para crianças. E tem a preocupação de que toda a verba Federal liberada para o município seja para investimento na saúde, saneamento, educação, lazer ou cultura não voltem por falta de projetos.

Alem disso ressalta a importância da fiscalização de serviços básicos como a coleta de lixo.

A candidata declarou que têm sido dias difíceis que tem trabalhado sem apoio, sem recursos, mas tem feito uma Campanha limpa e sóbria baseada na verdade e na esperança de poder fazer o melhor pelo povo de Brasiléia, que faz questão de dizer que é o seu LAR.

