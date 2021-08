Em Cruzeiro do Sul, Gladson prestigia 4ª edição do Programa Sejusp Itinerante

Durante toda a semana, a regional do Vale do Jurua recebeu a 4° edição do Programa Sejusp Itinerante, promovido pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública. A iniciativa tem como principal objetivo promover oficinas, treinamentos com os profissionais da area e rodada de câmaras temáticas. Nesta sexta-feira, 13, o governador Gladson Cameli prestigiou o encerramento do evento, no Teatro dos Nauas, em Cruzeiro do Sul.

De acordo com o chefe de Estado, melhorar os índices de criminalidade e restabelecer a ordem social foi um dos seus principais compromissos assumidos com a população acreana. Na oportunidade, ele parabenizou a Sejusp pelo projeto e enfatizou que ações como esta são fundamentais para debater os problemas existentes e propor soluções.

“Nada melhor que o diálogo entre os profissionais e as instituições, que tão bem conhecem essa área da Segurança Pública. Isso aqui é mais uma prova que o nosso governo está sempre aberto para ouvir e trabalhar em prol daquilo que for melhor. Prometemos para a nossa população que iríamos fazer todo o possível para devolver a paz às famílias acreanas, graças a Deus, os números têm apresentado queda. Não resolvemos tudo, mas isso indica que estamos no caminho certo”, pontuou.

Durante a solenidade, o governador Gladson Cameli e a primeira-dama do Estado, Ana Paula Cameli, e o secretário da pasta, Paulo Cezar Rocha dos Santos, fizeram a entrega dos certificados aos 96 profissionais da Segurança Pública concludentes do curso de Operações Integradas.

O Programa Sejusp Itinerante foi criado para a disseminação do Plano Estadual de Segurança Pública, para apresentar investimentos e discutir, por meio de câmaras temáticas, estratégias que culminem com a redução dos indicadores de violência específicos de cada região. O evento conta com personalidades públicas estaduais e municipais, governamentais e não governamentais que de alguma forma sejam referência no tema em questão, podendo contribuir para o debate.

“Temos como prioridade seguir reduzindo os índices de criminalidade em todas as regiões do estado, mas para que isso aconteça, precisamos entender a realidade de cada regional. Esse é o grande propósito da existência do Sejusp Itinerante e estamos trabalhando em cooperação com vários atores e instituições para que possamos obter sucesso em nossas ações”, expôs o secretário Paulo Cezar.