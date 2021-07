Em Capixaba, Polícia Civil apreende carro clonado com placa do Espírito Santo

POR ASCOM

Na tarde da última terça-feira, 29, a Polícia Civil no município de Capixaba, distante da capital 76 km, apreendeu, em posse de J. V. G. de 38 anos, um veiculo marca Honda, modelo Civic, com Chassi adulterado e placas de Vila Velha/ES.

A equipe de investigação realizou pesquisa veicular onde ficou constatado que o veiculo apresentava algumas inconsistências. A Polícia Civil entrou em contato com o proprietário em Brejetuba/ES e de acordo com dono, o veículo dele estava em sua posse. Sabendo disso o carro aqui em Capixaba foi visto no posto de combustíveis onde foi abordado e levado para delegacia.

Ao verificar o chassi do veiculo ficou constatado sua adulteração. J. V. G. foi conduzido a delegacia para procedimento praxe e em conformidade com a legislação foi arbitrado fiança de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). Após pagamento o investigado foi liberado e irá responder o processo em liberdade.

O carro será encaminhado a perícia e a investigação deve continuar no sentido de descobrir a origem verdadeira do veiculo e desvendar o caso.