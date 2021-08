Em Brasília, Gladson participa da posse do ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República

O governador Gladson Cameli participou na tarde desta quarta-feira, 4, em Brasília, da posse do senador Ciro Nogueira como chefe da Casa Civil da Presidência da República. Nogueira é presidente do Partido Progressista e correligionário do governador, o que, segundo Cameli, representa um avanço muito grande nas relações do governo do estado com o governo federal.

“Sempre tive um excelente relacionamento com Ciro Nogueira no Congresso Nacional e nossos pensamentos progressistas estão afinados. Temos certeza que, com sua sensibilidade política, o governo federal terá mais condições de fortalecer os laços com o Congresso Nacional e aprofundar programas e diretrizes que contribuam para o desenvolvimento dos estados e a melhoria na qualidade de vida da população”, salientou Gladson.

A cerimônia de posse foi prestigiada por centenas de pessoas que lotaram o Salão Nobre do Palácio do Planalto. Governadores e políticos de diversos partidos prestigiaram o evento.

O presidente da República, Jair Bolsonaro, ressaltou a presença do governador Gladson Cameli, enfatizando o seu trabalho de desenvolver a Região Norte. Citou como exemplo a inauguração da ponte sobre o Rio Abunã, que, segundo ele, já está produzindo frutos de desenvolvimento, com a queda nos valores de transportes de mercadoria.

Ciro Nogueira Lima Filho é advogado, empresário e político brasileiro, filiado ao Progressistas, do qual é presidente nacional e terá à frente a missão de conciliar os poderes da República nos diversos projetos econômicos e sociais.