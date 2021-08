Em Brasília, deputado Alan Rick realiza importantes agendas no MEC, FNDE e Secretaria Especial do Esporte

O deputado federal Alan Rick (DEM) reuniu-se na quinta-feira, 19, em Brasília, – juntamente com a secretária de Educação, Cultura e Esporte do Estado do Acre, Socorro Néri, e a Chefe de Departamento de Planejamento da SEE, Mara Lima -, com a secretária Nacional do Esporte, Lazer e Inclusão Social (Snelis) Fabíola Molina. Na oportunidade foi tratado sobre assuntos do esporte e lazer para população acreana.

“Falamos da revitalização e reforma de vários instrumentos esportivos nos 22 municípios do nosso estado. Entre eles o Centro Poliesportivo de Brasiléia, o Campo da Funbesa, na Estação Experimental, em Rio Branco, o Ginásio Poliesportivo Jader Saraiva em Cruzeiro do Sul e muitos outros que precisam de revitalização e reformas para que possam atender nossa população, em especial nossas crianças e adolescentes”, disse Alan Rick.

Foi tratado ainda sobre a necessidade de reestruturação das praças esportivas. “Importante que isso seja feito para que nossas crianças e jovens tenham instrumentos revitalizados, adequados à prática de diversas atividades esportivas, inclusive de projetos como o Passaporte para a Vitória que meu mandato está levando ao Acre através do Instituto Léo Moura, por meio da escolinha de futebol para crianças de 5 a 15 anos”, disse.

E acrescentou: “a secretária Fabíola Molina nos informou das dificuldades orçamentárias neste momento, mas colocou-se à disposição do nosso gabinete e do Estado do Acre para formalização de futuros convênios mediante a disponibilidade de recursos.”

Ministério da Educação

O deputado participou também de audiência no Ministério da Educação, também com a secretária Socorro Néri, na Diretoria de Formação Docente e Valorização dos Profissionais da Educação do MEC.

Na pauta, ações de formação dos professores e de estruturação das escolas para os desafios do ensino híbrido. “Recebemos a garantia de inserção do Acre nas várias inovações que o MEC está implantando. Agradeço a ótima recepção do diretor, Renato de Oliveira Brito, do coordenador, Alexandre Anselmo Guilherme, e da diretora de articulação e apoio às redes de educação básica, Ana Caroline Santos Vilasboas”, disse o deputado.

FNDE

Por fim, o deputado reuniu-se, – juntamente com o prefeito Zequinha Lima, de Cruzeiro do Sul, a secretária Socorro Néri, e o presidente da Assembleia Legislativa do Acre, Nicolau Jr., com o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, Marcelo Ponte.

“Discutimos a atualização do pagamento de obras de escolas em andamento, a realocação de algumas escolas no estado, cujas construções não foram iniciadas, e a continuidade de obras paradas em Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Capixaba, Tarauacá e outros municípios. Obtivemos ótimas respostas em relação aos assuntos em pauta. A realocação das escolas serão executadas e conseguiremos dar continuidade nas obras interrompidas”, finalizou o deputado.