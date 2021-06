Educação convoca 350 professores para todo o estado

Uma edição extra do Diário Oficial, de número 13.063, com data de hoje, publica a relação de 350 professores temporários contratados pelo governo do Estado, depois da secretária Socorro Neri ter obtido no final de semana autorização do governador Gladson Cameli para a medida.

São dois editais. O primeiro faz a convocação dos candidatos, para entrega de documentos e assinatura do contrato, relativo ao processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor para o ensino fundamental e médio para o Programa de Educação do Campo.

O segundo edital contempla 20 professores que foram aprovados no processo seletivo para o cargo de professor temporário para atender o programa Asas da Florestania, da rede pública estadual de educação básica.

Para a secretária Socorro Neri, é a confirmação do compromisso do governo com a categoria e a a decisão se inclui nas 11 medidas anunciadas de apoio à Educação.

Confira os classificados, convocados, com os respectivos municípios e os documentos necessários para a contratação.