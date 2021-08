Dupla foge da PM em moto roubada e sofre acidente; assista ao vídeo

Antônio Denílson Costa (26) e Naliston Lima Cavalcante (19), acusados de roubo, foram atingidos por um carro enquanto fugiam da polícia em um cruzamento na cidade de Cruzeiro do Sul, conforme registra um vídeo.

A dupla estava de moto, que teria sido roubada. O impacto da batida foi tão forte que ambos foram arremessados em um barranco.

Apesar da forte batida, os dois sobreviveram e foram conduzidos em ambulância do Samu sob escolta policial ao hospital da cidade.

O comandante da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, coronel Evandro Bezerra, relatou que a dupla fugiu ao ver a viatura policial e se envolveu no acidente próximo ao IBAMA. Segundo dados apurados, os dois teriam roubado a motocicleta há poucos dias no Centro da cidade e usavam o veículo para cometer outros crimes.

“Se averiguou que tratava-se, em tese, de dois autores que tinham roubado a motocicleta, em frente uma loja no Centro da cidade, dias atrás. A motocicleta, já com placa adulterada, estava sendo usada para cometimento de delitos, foi recuperada e os indivíduos socorridos pelo SAMU ao Pronto-Socorro, sendo acompanhados por uma guarnição para serem feitos todos os procedimentos”, concluiu.