O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) finaliza nesta quinta-feira (12) a restauração de 52 km não continuados da BR-317, no Acre.

Doze segmentos mais críticos sofreram intervenção pela autarquia. Um deles fica no km 186 e outro 333,80 da rodovia federal.⁣

As obras começaram em junho de 2019. Naquele ano, foram concluídos 29 km. O investimento total foi de R$ 80 milhões. “O empreendimento melhora as condições de trafegabilidade na região do Alto Acre, no sudoeste do Estado”, informou o Dnit.

“Desde a sua implantação, no fim dos anos 90, a rodovia nunca tinha recebido intervenção deste tamanho, com refazimento de 2 camadas estruturais do pavimento (sub-base e base), além da aplicação de duplo revestimento e o asfalto”, continua.