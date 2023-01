Diretoria do Sindifisco-AC é empossada para o triênio 2023-2025

A Diretoria eleita do Sindicato do Fisco Estadual do Acre (Sindifisco-AC) foi empossada na manhã desta terça-feira, 10, em cerimônia que contou com a participação de autoridades e do presidente da Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital (Fenafisco), Francelino das Chagas Valença Júnior. O evento foi realizado no auditório Ayrton Geber, da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz).

Com a cerimônia, Nicolas Barbosa Lima assume mais um mandato à frente da entidade pelo triênio 2023-2025. Na gestão passada, ele exercia o cargo de vice-presidente, mas acabou assumindo a presidência com o falecimento de Ayrton Geber.

Emocionado, Nicolas agradeceu o empenho e o trabalho realizado pela Diretoria que sempre foi atuante. Ele também defendeu a necessidade de atividades educativas para que a sociedade entenda a função do fisco.

“Não somos melhores que outras carreiras, somos diferentes. Na essência, promovemos a justiça fiscal por meio dos controles de fiscalização. Aproveito para agradecer à gestão da Secretaria por receber nossas reivindicações, em especial, por priorizar os investimentos em reestruturação no setor de pessoal, estrutura física e de tecnologia da informação”, afirmou o sindicalista.

O ex-secretário da Sefaz e atual secretário adjunto da Fazenda, Amarísio Freitas, agradeceu a parceria com a Diretoria do Sindifisco durante sua gestão e disse acreditar que as demandas apresentadas pelos representantes da classe demonstram a preocupação deles com a eficiência do trabalho desempenhado pela Secretaria.

O atual secretário da Sefaz, Rômulo Grandidier, parabenizou a Diretoria empossada e afirmou que serão realizados investimentos para garantir melhores condições de trabalho aos servidores.

“Parabenizo a nova gestão do Sindifisco, e informo que teremos investimentos em tecnologia, em estudos e pesquisas para que possamos, juntamente com nosso corpo de auditores, tornar nosso Fisco tão forte em sistema e tecnologia, tendo servidores totalmente preparados”, detalhou o gestor.

A Diretoria do Sindifisco foi eleita por unanimidade em uma assembleia geral conjunta com a Associação dos Auditores da Receita Estadual do Acre (Asfit), realizada no dia 30 de novembro de 2022.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários