Difusora Acreana completa 77 anos de fundação e vive desafio por modernização na era digital

No dia 25 de agosto de 1944 o então governador Silvestre Coelho proferia um discurso inaugural nas ondas da Rádio Difusora Acreana. Era o lançamento das Voz das Selvas no meio da floresta amazônica em uma Rio Branco, à época, ainda pacata e de poucos habitantes

A “emissora do povo” que posteriormente, após sua inauguração, fora apelida por Índio do Brasil de “A Voz das Selvas, teve seu primeiro estúdio instalado no antigo Instituto Getúlio Vargas.

No dia 7 de agosto de 1944 aconteceu a primeira transmissão em caráter experimental. Já as instalações atuais, na rua Benjamin Constant, centro de Rio Branco, foram inauguradas no dia 1 de maio, em 1949.

Pela Rádio Difusora passaram nomes conhecidos da comunicação acreana, como: Estevão Bimbi, J. Conde, Mota de Oliveira, Delmiro Xavier, Jorge Cardoso, Luiz Carlos (Piriquitão), Compadre Lico e Campos Pereira (esses já falecidos). Outros que até hoje estão em atividade ainda fazem parte dos quadros da emissora: Nilda Dantas e Zezinho Melo, estão entre os mais antigos da rádio.

Festa de aniversário e desafios

Em meio aos desafios da comunicação na era digital, a Rádio Difusora luta para manter seu legado e ao mesmo tempo viver o presente, o momento em que tudo converge para o mundo virtual.

A emissora tem suas páginas nas redes sociais, pode ser ouvida via smartphone, porém a ideia é além da elementar conexão na web por meio de canais de interatividade.

O diretor da rádio, jornalista Raimundo Fernandes, também radialista que tem história na emissora, diz que são muitos os desafios, todavia diz que muitas foram as conquistas nos últimos anos.

Fernandes rememora ainda que a RDA sempre foi uma escola de grandes comunicadores e jornalistas no Acre.

“A Rádio Difusora Acreana é uma escola. 80% das pessoas que trabalham ou trabalharam nas redações do Acre passaram pela Rádio Difusora. Temos muitos desafios. Temos os planos de carreira dos servidores, que o governo está cuidando, temos também o projeto de migrar do AM para o FM, enfim, e também transmitir o Gente Debate, que é o carro chefe do nosso jornalismo, a partir dos municípios.”

Neste ano, por causa da pandemia de covid-19, a programação de aniversário da Rádio Difusora foi reduzida.

Nesta sexta-feira (27), na frente do prédio da emissora, sob a tradicional mangueira, a direção da rádio promove um dia todo de evento com cunho cultural com direito a bolo de aniversário e a presença do governador do Acre, Gladson Cameli.

