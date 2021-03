Dia de Conscientização do Autismo: live irá debater diagnóstico e inclusão escolar

As lives acontecem sempre às 19 horas (horário do Acre) e serão transmitidas ao vivo pelo Instagram @drmazinho_maciel

Na próxima sexta-feira, 2 de abril, é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Com o tema “nem toda deficiência é visível”, duas lives vão falar sobre diagnóstico e tratamento, juntando experiências do Acre e dos Estados Unidos, e também a alfabetização dos autistas.

O primeiro encontro que acontece nesta quarta-feira, 31, vai juntar o médico acreano de Cruzeiro do Sul Mazinho Maciel, pós-graduado em autismo, que após ter uma filha diagnosticada passou a estudar sobre o assunto, virou uma referência no país e fundou o Centro de Tratamento de Integração Sensorial (Centrin) que hoje existe em Cruzeiro do Sul e Tarauacá, e o professor e psicopedagogo, Lucelmo Lacerda, que é pós-doutorado em psicologia, além de especialista em educação especial, inclusiva e políticas de inclusão.

A segunda live que ocorre no dia 2 de abril, sexta-feira, terá como convidado Gustavo Teixeira, umas das principais referências em psiquiatria infantil no país, sendo autor de mais de 10 livros com mais de 200 mil cópias vendidas e cofundador do CBI of Miami, que oferece treinamentos internacionais especializados em treinamentos sobre comportamento infantil.

Apesar de se tratar de especialistas, o conteúdo das lives vai ser abordado de modo simples, para ajudar pais e mães. “A diferença do autismo para outras deficiências é que nem sempre é facilmente identificável. Muitos passam despercebidos como pessoas retraídas e tímidas. Por isso, vão ser lives bem de orientação, mostrando aos pais como identificar alguns traços do autismo, a importância de procurar ajuda especializada e o ganho que se tem quando é feito o tratamento correto”, diz Mazinho Maciel.

As lives acontecem sempre às 19 horas (horário do Acre) e serão transmitidas ao vivo pelo Instagram @drmazinho_maciel.

